Сергеева и Кочержова принесли России первую серебряную медаль на чемпионате Европы

Россиянки Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова заняли второе место в соревновании двоек на чемпионате Европы, который проходит в немецком Винтерберге. По сумме двух заездов российский дуэт показал время 1.55,02.

Победителями стали немки Мариама Яманка и Анника Драцек (1.54,50), а замкнули тройку австрийки Кристина Хенгстер и Дженнифер Онасаня (1.55,60).

В зачете четвертого этапа Кубка мира, который совмещен с чемпионатом Европы, россиянки показали четвертый результат.

Винтерберг (Германия)

Кубок мира

Женщины

Двойка

1. Мейерс/Джонс (США) - 1.54,43 (57,30 + 57,13)

2. Яманка/Дразек (Германия) - 1.54,50 (57,24 + 57,26)

3. Грюбел/Эванс (США) - 1.54,67 (57,29 + 57,38)

4. СЕРГЕЕВА/КОЧЕРЖОВА (Россия) - 1.55,02 (57,47 + 57,55)

5. Хамфрис/Аппиа (Канада) - 1.55,35 (57,59 + 57,76)

6. Хенгстер/Онасаня (Австрия) - 1.55,60 (57,67 + 57,93)

7. РОДИОНОВА/ШОКШУЕВА (Россия) - 1.55,70 (57,82 + 57,88)