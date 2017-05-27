Щегловский сменил Сухорученко на посту старшего тренера сборной России

Двукратный олимпийский чемпион и президент Федерации бобслея России Александр Зубков сообщил, что Павел Щегловский, в прошлом сезоне работавший с юниорами, назначен старшим тренером сборной страны. Он сменил на этом посту Олега Сухорученко.

Сухорученко, ставший старшим тренером сборной летом прошлого года после победы Зубкова на выборах главы федерации, теперь будет работать с юниорами вместо Щегловского. Зубков отметил, что все перемены в тренерском штабе преследуют только одну цель - добиться высоких результатов в олимпийском сезоне.

- Федерация бобслея России становится отлаженным механизмом, - цитирует ТАСС Зубкова. - Для нас важна работа, которая несет результат. Ближайший сезон - олимпийский, и все отработано должно быть до автоматизма. Если хотите - как швейцарские часы.

Павел Щегловский с юниорской сборной добился высоких результатов, он энергичный, ответственный и мотивированный специалист. Олег Сухорученко со своим опытом, уверен, сможет помочь юниорской сборной выйти на новый уровень. Вполне возможно, что совсем скоро кто-то из них войдет в основной состав.