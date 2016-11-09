Сборная России проведет сбор в Уистлере перед стартом сезона

Российские бобслеисты планируют провести тренировочный сбор в Уистлере перед стартом Кубка мира. Команда отправится в Канаду 16 ноября. Первый этап Кубка мира пройдет на олимпийской трассе в Уистлере 2-3 декабря. Сборную России в этих соревнованиях представят экипажи Александра Касьянова, Алексея Стульнева, Максима Андрианова, Александры Родионовой и Надежды Сергеевой, сообщает "Р-Спорт".

"Команда отправится в Ванкувер 16 ноября и планирует провести в Уистлере тренировочный сбор до старта первого этапа Кубка мира", – сказала глава пресс-службы Федерации бобслея России Анна Макарова. – После североамериканских этапов могут быть произведены замены, потому что кто-то из спортсменов может получить травму, как, например, Алексей Негодайло. Все будет зависеть от результатов двух первых этапов Кубка мира".

По словам Макаровой, стартовый этап Кубка мира планирует посетить президент федерации Александр Зубков. "Президент федерации посетит первый этап, он хочет посмотреть на подготовку и увидеть выступления команды воочию", – глава пресс-службы федерации.