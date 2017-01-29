Российский экипаж Стульнева стал третьим на этапе Кубка мира в Кенигзее

Российский экипаж Алексея Стульнева занял третье место на шестом этапе Кубка мира в соревнованиях четверок.

Первое место занял немецкий экипаж Йоханнеса Лохнера, второе - другой экипаж из Германии Нико Вальтера.

Отметим, что для Стульнева это первый подиум на Кубке мира.

Кенигзее (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Четверка

1. Лохнер/Кагерхубер/Блум/Расп (Германия) - 1.37,17 (48,45 + 48,72)

2. Вальтер/Куске/Корона/Франке (Германия) - 1.37,42 (48,59 + 48,83)

3. СТУЛЬНЕВ/ХУЗИН/БЕЛУГИН/КОШЕЛЕВ (Россия) - 1.37,49 (48,63 + 48,86)

4. Холкомб/Вальдес/Рид/Макгаффи (США) - 1.37,50 (48,64 + 48,86)

5. Фридрих/Бауэр/Гроткопп/Маргис (Германия) - 1.37,51 (48,71 + 48,80)

6. КАСЬЯНОВ/ЗАЙЦЕВ/КОНДРАТЕНКО/ПУШКАРЕВ (Россия) - 1.37,53 (48,68 + 48,85)...

8. АНДРИАНОВ/СЕЛИХОВ/МАЛЫХ/МОИСЕЕВ (Россия) - 1.37,62 (48,70 + 48,92)