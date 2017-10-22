Российские скелетонисты недовольны состоянием льда на олимпийской трассе в Пхенчхане

Главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан остался недоволен качеством льда в первый день предолимпийской недели на санно-бобслейной трассе в Пхенчхане. Сегодня российские скелетонисты первыми совершили тренировочные спуски.

- Трасса не в очень хорошем состоянии, на ней очень много льда, - цитирует ТАСС Чабана. - Спортсмены во время спусков испытывают сильную тряску. Сейчас мы пытаемся разговаривать с организаторами, высказали им свои претензии, но те физически не успевают довести ее до ума, посмотрим, что будет дальше. Результаты сегодня были показаны очень невысокие, наблюдалось отставание в три-четыре секунды от того, что было весной на этапе Кубка мира.

К самой организации тренировочной недели никаких претензий нет. Мы живем в 25 минутах езды от трассы, транспорт приходит вовремя, поэтому все хорошо.