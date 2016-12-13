Председатель Федерации бобслея и скелетона США: "Перенос ЧМ из Сочи случился не так быстро, как нам хотелось бы"

Председатель Федерации бобслея и скелетона США Даррин Стил одобрил решение о переносе чемпионата мира-2017 из Сочи в другое место. Такое решение Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла после публикации второй части доклада Ричарда Макларена о махинациях с допинг-пробами в России.
– Это очень серьезное решение, и оно далось IBSF непросто, – цитирует CBC Стила. – Это случилось не так быстро, как нам хотелось бы, но все же проблеме уделили необходимое внимание. В итоге все сделано правильно, в интересах спорта. Это позволит всем "чистым" спортсменам сосредоточиться только на соревнованиях. Таким и должен быть спорт, я поддерживаю это решение.
Буква Ё
Don, только оскорбить по факту можешь. Больше нечего сказать. Типичный крымнашист
01:06
vitvk
ДОН. Букву Е на пргулку выпустили,пока Чмока с Веселым решают вопрос,кто мозги носить сегодня будет...
00:32
Don
Буква Ё, тебе в дурку обратно пора, хоть не позорься такими глупыми высказываниями)
00:24
vitvk
Пусть заберут хоть все - геммороя больше себе добавят.А нашим спортсменам пожелаю выступить достойно,как это сделали пловцы в Канаде под носом у Макларена,собрав почти все эстафетное золото.Россия вперед! Торчкам из пендосии - скорейшего выздоровления,чрезмерное принятие ТИ грозит не только ухудшением здоровья...
23:54 13 декабря
Shora
Ну нравятся мне америкосы! Они же сами палят себя своими же высказываниями. Видите ли, перенесли не так быстро, как ему хотелось... И еще интересный момент - а если ЧМ пройдет, скажем, в Германии, то там у всех "нечистых" спортсменов разом такой понос начнется, что они на трассу не смогут выйти? Где ваще хоть малейшие гарантии того, что в условной Германии абсолютно все спортсмены будут "чистыми"? Спорт от этого переноса ничего не выиграл и не выиграет. Выиграют только деньги, да твари типа этого самого Стила. Да и то ненадолго...
23:08 13 декабря
гарри
О, вот и фикалии рот открыли. Даррин Стил кто ты? в Викпедии написано такое дерьмо страница не создана.
22:59 13 декабря
RW.irk
Иногда, конечно, лучше молчать. Но куда уж там без тех, на ком сами знаете что горит))
22:48 13 декабря
Буква Ё
США - самая чистая в плане допинга держава. Нам нужно поучиться у нее
22:38 13 декабря
Andersen32
Особенно пиндосы и норвеги чистые. Надеюсь, что Россия перестанет подставлять вторую щеку. Ответит адекватно.
22:34 13 декабря