Председатель Федерации бобслея и скелетона США: "Перенос ЧМ из Сочи случился не так быстро, как нам хотелось бы"

Председатель Федерации бобслея и скелетона США Даррин Стил одобрил решение о переносе чемпионата мира-2017 из Сочи в другое место. Такое решение Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла после публикации второй части доклада Ричарда Макларена о махинациях с допинг-пробами в России.

– Это очень серьезное решение, и оно далось IBSF непросто, – цитирует CBC Стила. – Это случилось не так быстро, как нам хотелось бы, но все же проблеме уделили необходимое внимание. В итоге все сделано правильно, в интересах спорта. Это позволит всем "чистым" спортсменам сосредоточиться только на соревнованиях. Таким и должен быть спорт, я поддерживаю это решение.