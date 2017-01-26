Попов - первый россиянин, выигравший Кубок Европы

Дмитрий Попов стал первым россиянином, выигравшим второй по значимости трофей - Кубок Европы. На VIII этапе в Винтреберге экипаж Попова выиграл соревнования и общий зачет четверок, а также Попов стал первым в комбинации.

Винтерберг (Германия)

Кубок Европы

VIII этап

Четверки

1. РОССИЯ-1 (Дмитрий Попов, Андрей Казанцев, Иван Кардаков, Михаил Мордасов)

2. РОССИЯ-2 (Александр Бредихин, Ростислав Гайтюкевич, Владислав Жаровцев, Сергей Сысоев)

3) Германия

4) РОССИЯ-3 (Иван Линючев, Павел Буряков, Николай Гнездилов, Станислав Неустроев)

Общий зачет

Четверки

1) ПОПОВ (Россия)

2) Бухмюллер (Германия)

3) ЛИНЮЧЕВ (Россия)…

8) ЗАХАРОВ (Россия)

9) БРЕДИХИН (Россия)…

28) ФОМИН (Россия)

Комбинация (двойки и четверки)

1) ПОПОВ (Россия)

2) Брахер (Швейцария)

3) Олснер (Германия)