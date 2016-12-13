22:14 13 декабря | БОБСЛЕЙ

Павел Колобков: "Соглашение о проведении чемпионата мира в Сочи никто не расторгал"

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Министр спорта РФ Павел Колобков подчеркнул, что договор о проведении в Сочи чемпионата мира по бобслею и скелетону 2017 не было расторгнуто. По его словам, Международная федерация бобсея и скелетона выбрала странный подход к оглашению своего решения о переносе февральского турнира. Организация сделала это посредством своего официального сайта, не предупредив Федерацию бобслея России.

После публикации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинговой системе в России и махинациях с допингом, в том числе во время Олимпийских игр-2014, сборная Латвии приняла решение бойкотировать чемпионат мира-2017. О возможном бойкоте заявляли также сборные Великобритании, Австрии, Кореи и США. Немецкая федерация бобслея, скелетона и санного спорта Германии предложила перенести турнир из Сочи в Германию.

- Есть соглашение о проведении чемпионата мира, которое никто не расторгал, а там есть условия расторжения, - приводит "Р-Спорт" слова Колобкова. - Нам надо тоже очень внимательно сейчас посмотреть соглашение, которое заключила наша федерация с международной. Мы будем выяснять все эти вопросы и принимать дальнейшие решения.

К сожалению, очень странный подход федерации сообщать о каких-то своих решениях через сайт, не связываясь с нашей федерацией. Странный вопрос общения международной федерации с российской - через прессу. Но это, видимо, какой-то новый способ общения.

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Дополнительная информация

http://rsport.ru/bobsleigh/20161213/1113700048.html

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Генри Морган

Ну, так расторгнут. Да, ещё неизвестно : кто и кому будет платить неустойку. Если, конечно, дело до этого дойдёт. Причина очевидна: доклад Макларена, и как следствие, отказ ведущих стран в бобслее прислать на чемпионат свои команды.

01:08

bond1951

неустоичку с этих недалеких взыскать по полной пусть поймут что с РОССИЕЙ шутки плохи

23:32 13 декабря

spetrov

Есть соглашение о проведении чемпионата мира, которое никто не расторгал --- Вот это самое главное. То, что у международной федерации нет причиндалов, это их проблемы. Сначала поговорим о серьезных вещах. О деньгах, например.

22:44 13 декабря

Max2015

вот пущай Колобков там и гоняется четверкой шпажистов на четверку саблистов. Раз никто не расторгал - надо исполнять!

22:37 13 декабря

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Материалы других СМИ