Павел Колобков: "Говорить о сумме затрат на перенесенный из Сочи чемпионат мира пока сложно"

Министр спорта РФ Павел Колобков отметил, что пока не может назвать сумму затрат, которые понесла Федерация бобслея России на подготовку к проведению чемпионата мира-2017 в Сочи. Турнир должен был состояться с 13 по 26 февраля, но сегодня Международная федерация бобслея и скелетона приняла решение о его переносе в другое место.

Ранее о бойкоте турнира заявила сборная Латвии. Это решение поддержали другие команды - Великобритания, Австрия, Южная Корея и США, а Санно-бобслейный союз Германии предложил провести чемпионат в своей стране.

- Пока сложно сказать по сумме затрат, - приводит "Р-Спорт" слова Колобкова. - Завтра надо все выяснять. Надеюсь, международная федерация перейдет от режима общения в формате информационных сообщений на своем сайте. Должно быть непосредственное общение со своей же федерацией (бобслея России, входящей в IBSF). Все было подготовлено. Были определенные условия, очень серьезные финансовые обязательства. Мы готовились, было проведено множество совещаний, планировались гостиницы. Думаю, какие-то расходы федерация могла нести. Надо выяснять. Надо понимать, что если были расходы - как международная федерация их собирается компенсировать?

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