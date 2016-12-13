Ольга Потылицына: "На перенос чемпионата мира из Сочи повлиял доклад Макларена"

Российская скелетонистка Ольга Потылицына подчеркнула, что Международная федерация бобслея и скелетона приняла решение перенести чемпионат мира-2017 из Сочи под влиянием второй части доклада Ричарда Макларена. Ранее независимый эксперт обвинил Россию в махинациях с допинг пробами до, во время и после Олимпиады-2018. В документе утверждается, что в этом процессе принимали участие более 1000 российских спортсменов.

- Для меня как для российской спортсменки эта новость ужасная, - приводит RT слова Потылицыной. - Мы так готовились к этому чемпионату мира. Тем более что это одна из современных трасс, на которой можно проводить соревнования при любой погоде, и гостеприимство русских людей знают все. Я понимаю, что это политическое давление на спорт, и жаль, что оно коснулось нашей скелетоно-бобслейной семьи.

При тех обстоятельствах, которые происходят с российскими спортсменами, с летниками, которых мучили перед Рио, кого-то не пустили вовсе, и с паралимпийцами, было ожидаемо, что сейчас доберутся до зимников. Я думаю, что на перенос ЧМ повлиял доклад Макларена, всех запугали им, и теперь все иностранцы боятся ехать в Россию. Очень жаль, что произошло с нашим домашним ЧМ, это было бы грандиозное событие, которое бы запомнилось навсегда.