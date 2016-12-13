21:41 | БОБСЛЕЙ

Олег Соколов: "Решение о переносе чемпионата мира из Сочи - скоропалительное"

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Бывший главный тренер сборной России Олег Соколов считает, что решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) о переносе чемпионата мира 2017 года из Сочи является скоропалительным. По его словам, IBSF не стоило спешить после публикации второй части доклада Ричарда Макларена о махинациях с допинг-пробами в России.

– Скоропалительные решения – это всегда неправильно, нужно было дождаться окончательного решения МОК со всеми окончательными выводами, доводами с нашей стороны, встречных объяснений на информацию Макларена, – цитирует "Р-Спорт" Соколова. – Этот процесс только начинается, поэтому не знаю, зачем такие резкие решения принимают. Организация (турниров) в нашей стране проходит всегда хорошо, место красивое, трасса лучшая сейчас в мире. Не знаю, что их смущает. Политика это или спортивная часть, не знаю. В голову же не залезешь. Может быть, у них информации больше, чем у нас.

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Дополнительная информация

http://rsport.ru/bobsleigh/20161213/1113698116.html

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