Олег Соколов: "Решение о переносе чемпионата мира из Сочи - скоропалительное"

Бывший главный тренер сборной России Олег Соколов считает, что решение Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) о переносе чемпионата мира 2017 года из Сочи является скоропалительным. По его словам, IBSF не стоило спешить после публикации второй части доклада Ричарда Макларена о махинациях с допинг-пробами в России.

– Скоропалительные решения – это всегда неправильно, нужно было дождаться окончательного решения МОК со всеми окончательными выводами, доводами с нашей стороны, встречных объяснений на информацию Макларена, – цитирует "Р-Спорт" Соколова. – Этот процесс только начинается, поэтому не знаю, зачем такие резкие решения принимают. Организация (турниров) в нашей стране проходит всегда хорошо, место красивое, трасса лучшая сейчас в мире. Не знаю, что их смущает. Политика это или спортивная часть, не знаю. В голову же не залезешь. Может быть, у них информации больше, чем у нас.