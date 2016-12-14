11:51 | БОБСЛЕЙ

Номера в отелях Сочи, забронированные для участников ЧМ, продадут туристам

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Номера в гостиницах Сочи, забронированные для участников чемпионата мира-2017, будут проданы туристам, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра города Анатолия Пахомова. Ранее стало известно, что Сочи лишен права проведения турнира, новое место еще не определено. 

- На февраль также приходится пик высокого зимнего курортного сезона, а с учетом возрастающего интереса туристов именно к зимнему отдыху в Сочи, уверен, весь зарезервированный под спортсменов и клиентские группы номерной фонд очень быстро будет реализован, - подчеркнул Пахомов. - Поэтому отмена чемпионата мира никак не скажется на экономике курорта.

Напомним, после публикации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинговой системе в России и махинациях с допингом, в том числе во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи, сборная Латвии приняла решение бойкотировать чемпионат мира-2017. О возможном бойкоте заявляли также сборные Великобритании, Австрии, Кореи и США. А Немецкая федерация бобслея, скелетона и санного спорта предложила перенести турнир из Сочи в Германию.

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Справедливо ли решение перенести ЧМ-2017 по бобслею и скелетону из Сочи?
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http://tass.ru/sport/3870720

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