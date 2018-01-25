Никита Трегубов: "Нужно продолжать в том же духе и во взрослых соревнованиях"

Россиянин Никита Трегубов, в четвертый раз подряд завоевавший золото чемпионата мира среди юниоров, отметил, что хочет продолжать в том же духе и на взрослых соревнованиях.

- Все получилось так, как я и планировал. Удалось, и пробежать, и проехать хорошо. - приводит слова Трегубова пресс-служба ФБР - Очень приятно закончить юниорскую карьеру такой уверенной победой. Я люблю эту трассу. Здесь я взял первый подиум на этапе Кубка Мира, выиграл первую медаль чемпионата Европы. Теперь нужно продолжать в том же духе и во взрослых соревнованиях.