Надежда Сергеева: "Перед стартом я не надеялась на медаль чемпионата Европы"

Бобслеистка Надежда Сергеева, которая в паре с Анастасией Кочержевой завоевала серебро чемпионата Европы, отметила, что не думала о наградах перед стартом. По словам россиянки, ее задачей было четко проехать два заезда.

- Когда я выходила на старт, то не думала о том, что могу стать призером чемпионата Европы, - приводит ТАСС слова Сергеевой. - Моей задачей было - очень четко проехать оба заезда, и я рада, что мне это удалось. Раньше у меня были проблемы со второй попыткой, которая удавалась хуже первой. Но сегодня у меня все получилось.

Почему нам удалось взойти на пьедестал европейского чемпионата? Упорная работа на тренировках не пропала даром. Я благодарна всем своим тренерам - и тем, которые работали со мной в прошлые годы, и тем, кто мне помогает сейчас.