Мосгорсуд рассмотрит жалобу на решение по Зубкову 24 декабря

Мосгорсуд 24 декабря рассмотрит частную жалобу ОКР на решение по поводу непризнания вердикта CAS в отношении Александра Зубкова на территории РФ, сообщает ТАСС. Спортивный арбитражный суд в Лозанне признал нынешнего главу Федерации бобслея России Александра Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил и лишил его двух золотых медалей Олимпиады-2014 в состязаниях двоек и четверок. Мосгорсуд отменил данное решение, таким образом, Зубков считается двукратным олимпийским чемпионом на территории РФ.

- Рассмотрение частной жалобы на определение суда по заявлению Александра Зубкова назначено на 24 декабря в 10.00. Судебное заседание с вызовом сторон, - сказала пресс-секретарь суда Ульяна Солопова.