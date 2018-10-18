15:02 | Бобслей

Мосгорсуд перенес дело по иску Зубкова на лишение золота Олимпиады

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Дело по иску президента Федерации бобслея России Александра Зубкова в Московский городской суд перенесено с 17 октября на 21 ноября, сообщает ТАСС. Зубков подал заявление на иск в Мосгорсуд об обжаловании решения CAS о лишении его золотой медали Олимпиады. 

В ноябре комиссия МОК под руководством Денниса Освальда приняла решение аннулировать результаты Игр в Сочи ряда российских спортсменов, включая Зубкова, и пожизненно отстранил их от участия в Играх. CAS снял запрет на пожизненное отстранение, но оставил в силе аннулирование результатов. 

Зубков на Играх в Сочи взял два золота - в состязаниях двоек и четверок.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/5690173

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