Мосгорсуд объяснил, почему сохранил Зубкову звание олимпийского чемпиона

Пресс-служба Мосгорсуда объяснила, почему было принято решение о сохранении бобслеистом Александром Зубковым двух золотых медалей Олимпиады в Сочи. Комиссия МОК признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил и лишила его титулов олимпийского чемпиона в состязаниях двоек и четверок. CAS апелляцию спортсмена отклонил. Мосгорсуд разрешил не исполнять решение CAS, таким образом, Зубков остается олимпийским чемпионом на территории России.

- Зубкову были выдвинуты обвинения в нарушении антидопинговых правил, основанные лишь на предположениях, - пояснили в пресс-службе Мосгорсуда.

Отмечается, что МОК не дал суду "четкой информации о точной дате, когда, или о месте, где спортсмен предположительно передавал" чистый образец пробы для подмены.

"Коллегия также отмечает, что ни один из свидетелей, включая доктора Родченкова, не утверждает, что он лично видел, как спортсмен передавал чистую мочу подобным образом заранее до начала Игр в Сочи. Кроме того, не было представлено материальных свидетельств, демонстрирующих конкретный сосуд, в который чистая моча спортсмена предположительно была собрана и в котором она хранилась... Таким образом, в данной ситуации у Коллегии отсутствуют прямые материальные свидетельства или показания свидетелей, которые бы служили обоснованием для предположения МОК в отношении предоставления cпортсменом чистой мочи данным способом и для этих целей", - процитировали в пресс-службе решение спортивного арбитража, которое противоречит презумпции невиновности, являющейся фундаментальным правовым началом в России.