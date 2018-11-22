МОК потребует от Зубкова вернуть золотые медали Олимпиады-2014 в Сочи

Международный олимпийский комитет потребует от главы Федерации бобслея России Александра Зубкова вернуть золотые медали, завоеванные на Олимпиаде в Сочи.

- Решение Спортивного арбитражного суда в данном случае подлежит исполнению. Федеральный суд Швейцарии не получал апелляции в оговоренный период. МОК совсем скоро потребует вернуть медали, - приводит ТАСС заявление пресс-службы МОК.

На сочинской Олимпиаде российский бобслеист завоевал два золота: в двойках и четверках. Ранее комиссия МОК признала Зубкова виновным в нарушении антидопинговых правил и аннулировала его результаты. Позднее CAS отменил пожизненное отстранение Зубкова от Олимпиад, но результаты остались аннулированными.