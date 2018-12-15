МОК потребовал медали Игр-2014 у 11 спортсменов РФ

МОК потребовал от 11 российских спортсменов вернуть медали Олимпиады-2014. В их число вошли атлеты, чьи нарушения антидопинговых правил были подтверждены Спортивным арбитражным судом в Лозанне. CAS в начале года частично удовлетворил апелляции 11 россиян на решение МОК об их пожизненном отстранении от Олимпиад и аннулировании их результатов с Игр-2014, признав, что они виновны в нарушении антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи, но заменил пожизненное отстранение от Олимпиад на недопуск только к Играм-2018 в Пхенчхане. При этом их результаты на Олимпиаде в Сочи остались аннулированы.

"МОК потребовал вернуть медали у всех 11 российских спортсменов, чьи нарушения антидопинговых правил на зимних Олимпийских играх в Сочи были подтверждены Спортивным арбитражным судом, и у партнеров по команде в их командных соревнованиях", - приводит "РИА Новости" письмо представителя пресс-службы МОК.

В список из 11 атлетов попали: бобслеисты - Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин, лыжницы - Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко, хоккеистки - Галина Скиба, Анна Шибанова и Инна Дюбанок.

Лыжницы и хоккеистки остались в Сочи без медалей, а вот Зубков и Воевода взяли золотые медали в состязаниях двоек и четверок. В четверках с ними выступали Негодайло и Труненков, которые, таким образом, также лишатся наград.