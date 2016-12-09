Международная федерация бобслея и скелетона запросит дополнительную информацию у ВАДА

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) намерена детально изучить вторую часть доклада Ричарда Макларена, возглавляющего независимую комиссию ВАДА по расследованию нарушений в антидопинговой работе в России. В докладе говорится о подмене ряда допинг-проб во время Олимпиады-2014.

– IBSF выражает сожаление по поводу каких-либо действий, ставящих под удар ценности спорта и "чистых" спортсменов, – говорится в заявлении на официальном сайте организации. – Исполком IBSF принял решение действовать как можно быстрее после публикации окончательного отчета Макларена. Мы должны изучить и проанализировать все данные из доклада. Также запросим дополнительную информацию от ВАДА. Этот вопрос – приоритетный для исполкома. После изучения всех деталей дела мы сообщим о дальнейших шагах.