17:32 | БОБСЛЕЙ

Международная федерация бобслея и скелетона запросит дополнительную информацию у ВАДА

0
0
0

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) намерена детально изучить вторую часть доклада Ричарда Макларена, возглавляющего независимую комиссию ВАДА по расследованию нарушений в антидопинговой работе в России. В докладе говорится о подмене ряда допинг-проб во время Олимпиады-2014.

– IBSF выражает сожаление по поводу каких-либо действий, ставящих под удар ценности спорта и "чистых" спортсменов, – говорится в заявлении на официальном сайте организации. – Исполком IBSF принял решение действовать как можно быстрее после публикации окончательного отчета Макларена. Мы должны изучить и проанализировать все данные из доклада. Также запросим дополнительную информацию от ВАДА. Этот вопрос – приоритетный для исполкома. После изучения всех деталей дела мы сообщим о дальнейших шагах.

Опрос

Верите ли вы профессору Макларену, обвинившему Россию в беспрецедентных допинговых махинациях?
голосовать
0
0
0
Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

Попутали Господа с Госдепом...

Видео: Ученые исследовали таинственные черепа, найденные в сундуке...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ