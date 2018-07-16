Международная федерация бобслея и скелетона поддержала Зубкова

В распоряжении "СЭ" оказалось письмо от имени президента Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) Иво Ферриани, в котором он выражает поддержку главе Федерации бобслея России Александру Зубкову. Выборы президента нашей национальной федерации состоятся во вторник, 17 июля.

На этих выборах Зубкову будут противостоять два конкурента – экс-главный тренер сборной Олег Соколов и помощник заместителя председателя Госдумы Анатолий Пегов. Интересно, что IBSF выразила свою поддержку Зубкову даже несмотря на то, что дисциплинарная комиссия еще должна рассмотреть вопрос о дисквалификации нашего президента. Зубков был признан Спортивным арбитражным судом (CAS) виновным в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх-2014 в Сочи и лишен двух завоеванных там золотых медалей.

Полный перевод текста письма из IBSF:

"11 июля 2018

Александру Зубкову

Международная федерация бобслея и скелетона хотела бы заявить, что президент Федерации бобслея России, м-р Александр Зубков, показал себя очень хорошим лидером федерации на протяжении последних 24 месяцев. Несмотря на то, что это было тяжелое время для федерации и для него лично в финансовом и также в политическом смысле, я могу подтвердить, что он был крайне активен в решении проблем и открыт к сотрудничеству по любым возникавшим вопросам. Он очень эффективно и дипломатично решал все сложности и давал свой ответ на вызовы, которые перед нами стояли.

Он представлял свою федерацию в качестве президента на международном уровне самым лучшим образом, его уважают и к его мнению прислушиваются другие национальные федерации-члены IBSF.

Иво Ферриани".