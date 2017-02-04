Мейерс и Джонс победили в двойках на этапе Кубка мира в Иглсе, Родионова и Кочержова - седьмые

На этапе Кубка мира в Иглсе в двойках победу одержали американки Илана Тэйлор Мейерс и Бриана Джонс.

Иглс (Австрия)

Кубок мира

Женщины

Двойка

1. Мейерс/Джонс (США) – 1.46,14 (53,01 + 53,13)

2. Хамфрис/Лотхольц (Канада) – 1.46,39 (53,19 + 53,20)

3. Грюбел/Эванс (США) – 1.46,53 (53,20 + 53,33)

4. Шнайдер/Буквитц (Германия) – 1.46,82 (53,39 + 53,43)

5. Яманка/Бертелс (Германия) – 1.46,84 (53,47 + 53,37)

6. Рейнбольт/Гиббс (США) – 1.47,06 (53,60 + 53,46)

7. РОДИОНОВА/КОЧЕРЖОВА (Россия) – 1.47,20 (53,54 + 53,66)

10. СЕРГЕЕВА/ШОКШУЕВА (Россия) – 1.47,45 (53,77 + 53,68)