Мейерс и Джонс лидируют в соревнованиях двоек на чемпионате мира после двух заездов

Американки Тэйлор Мейерс и Бриана Джонс лидируют в соревнованиях двоек на чемпионате мира после двух первых заездов. Лучшие из россиянок - Александра Родионова и Юлия Шокшуева - идут на 18-м месте. Третий и четвертый заезды состоятся завтра.

Кенигзее (Германия)

Чемпионат мира

Женщины

Двойка

1-й и 2-й заезды

1. Мейерс/Джонс (США) - 1.43,14 (51,60 + 51,54)

2. Хамфрис/Лотхольц (Канада) - 1.43,16 (51,68 + 51,48)

3. Грюбел/Эванс (США) - 1.43,19 (51,81 + 51,38)

4. Яманка/Драцек (Германия) - 1.43,38 (51,69 + 51,69)

5. Хенгстер/Онасаня (Австрия) - 1.43,41 (51,93 + 51,48)

6. Рисслинг/Аппиа (Канада) - 1.43,44 (51,79 + 51,65)

18. РОДИОНОВА/ШОКШУЕВА (Россия) - 1.43,99 (52,25 + 51,74)