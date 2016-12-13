Мэттью Антуан: "Понятно, что кто-то будет несчастен из-за переноса чемпионата мира из Сочи"

Чемпион мира по бобслею Мэттью Антуан остался доволен тем, что чемпионат мира 2017 года перенесут из Сочи в другое место. Американец был среди тех спортсменов, которые намеревались бойкотировать турнир в России.

– Это правильное решение, я рад, что приняты надлежащие меры, – цитирует CBC Антуана. – Я уверен, что есть люди, которые счастливы от этого решения, но есть и те, кто несчастны. Но таковы реалии. Над нашим спортом сейчас сгустились тучи. Вероятно, не все в этом процессе будет чисто, гладко и красиво, но мы должны выправить ситуацию.