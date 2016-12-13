22:49 13 декабря | БОБСЛЕЙ

Мэттью Антуан: "Понятно, что кто-то будет несчастен из-за переноса чемпионата мира из Сочи"

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Чемпион мира по бобслею Мэттью Антуан остался доволен тем, что чемпионат мира 2017 года перенесут из Сочи в другое место. Американец был среди тех спортсменов, которые намеревались бойкотировать турнир в России.

– Это правильное решение, я рад, что приняты надлежащие меры, – цитирует CBC Антуана. – Я уверен, что есть люди, которые счастливы от этого решения, но есть и те, кто несчастны. Но таковы реалии. Над нашим спортом сейчас сгустились тучи. Вероятно, не все в этом процессе будет чисто, гладко и красиво, но мы должны выправить ситуацию.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Генри Морган

Ясен пень - ватники!))) Самые несчастные люди на планете. Болезных последнего зрелища и престижу лишают.)))))

01:01

spetrov

Нет, Мэттью, аргументы типа "счастен / несчастен" оставьте для домохозяек. Мы уж как-нибудь. Сначала деньги и прочие вещи, которые можно пощупать.

23:04 13 декабря

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