Майерс и Джонс выиграли этап Кубка мира в Санкт-Морице

Американки Элана Майерс и Керри Джонс выиграли этап Кубка мира в Санкт-Морице. Лучшими из россиянок стали Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова, который показали десятый результат.

Санкт-Мориц (Швейцария)

Кубок мира

Женщины

Двойка

1. Мейерс/Джонс (США) – 2.15,27 (1.07,87 + 1.07,40)

2. Яманка/Дразек (Германия) – 2.15,48 (1.07,98 + 1.07,50)

3. Шнайдер/Буквитц (Германия) – 2.15,76 (1.08,20 + 1.07,56)

4. Рисслинг/Мойс (Канада) – 2.16,07 (1.08,18 + 1.07,89)

5. Фонтаниве/Стребель (Швейцария) – 2.16,20 (1.08,23 + 1.07,97)

6. Хафнер/Ребсамен (Швейцария) – 2.16,34 (1.08,25 + 1.08,09)

10. СЕРГЕЕВА/КОЧЕРЖОВА (Россия) – 2.16,98 (1.08,64 + 1.08,34)

20. РОДИОНОВА/ШОКШУЕВА (Россия) – 2.17,88 (1.09,02 + 1.08,86)