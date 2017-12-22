Людмила Удобкина: "Не сомневалась в решении МОК, отстранения проходят по домыслам"

Россиянка Людмила Удобкина отметила, что пока не может ничего сказать по поводу апелляции решения МОК. Спортсменка также добавила, что не удивлена решением комиссии отстранить ее пожизнено от Олимпиад.

- Я и не сомневалась, что решение будет таким, - цитирует "Р-Спорт" Удобкину. - По поводу апелляции пока ничего сказать не могу. Видимо, когда федерация будет подавать, тогда и я напишу. Отстраняют по домыслам. Пусть напишут, что мы принимали, какой препарат. Ничего же нет!

Напомним, что на основании доклада комиссии под руководством Дениса Освальда МОК были аннулированы результаты саночников Альебрта Демченко и Татьяны Ивановой (серебряного призера в командных соревнованиях), лыжников Никиты Крюкова, Александра Бессмертных и Натальи Матвеевой, конькобежцев Ивана Скобрева и Артема Кузнецова, бобслеиста Максима Белугина, хоккеисток Татьяны Буриной и Анны Щукиной. Все они пожизненно отстранены от Олимпиад.