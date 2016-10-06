09:24 | БОБСЛЕЙ

Людерс больше не работает в сборной России

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Президент Федерация бобслея России Александр Зубков подчеркнул, что организация считает целесообразным продолжение сотрудничества с канадским специалистом Пьером Людерсом. По его словам, специалист, возглавлявший национальную команду на протяжении четырех последних сезонов, больше не работает в сборной.

- Людерс больше не работает в России, - приводит ТАСС слова Зубкова. - Все долги по его зарплате погашены.

Под руководством Людерса на Олимпиаде 2014 года в Сочи сборная России выиграла две золотые медали. На последнем чемпионате мира россияне выступили, по мнению многих специалистов, гораздо ниже своих возможностей, завоевав серебро только в смешанных соревнованиях вместе со скелетонистами.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3681958

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