Лохнер и Расп выиграли соревнования двоек в Санкт-Морице

Немцы Йоханнес Лохнер и Кристиан Расп одержали победу в соревнованиях двоек на этапе Кубка мира в Санкт-Морице. Лучшие из россиян - Александр Касьянов и Алексей Пушкарев - стали девятыми.

Санкт-Мориц (Швейцария)

Кубок мира

Мужчины

Двойка

1. Лохнер/Расп (Германия) - 2.10,63 (1.05,40 + 1.05,23)

2. Фридрих/Гроткопп (Германия) - 2.10,91 (1.05,69 + 1.05,22)

3. Холкомб/Вальдес (США) - 2.11,30 (1.05,85 + 1.05,45)

4. Вальтер/Франке (Германия) - 2.11,32 (1.05,73 + 1.05,59)

5. Киберманис/Микнис (Латвия) - 2.11,36 (1.05,70 + 1.05,66)

6. Мелбардис/Вилкасте (Латвия) - 2.11,37 (1.05,70 + 1.05,67)...

9. КАСЬЯНОВ/ПУШКАРЕВ (Россия) - 2.11,67 (1.05,97 + 1.05,70)...

11. СТУЛЬНЕВ/АНТЮХ (Россия) - 2.11,89 (1.06,04 + 1.05,85)...

24. АНДРИАНОВ/САМИТОВ (Россия) - 1.06,47