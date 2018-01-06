Криппс и Копач – победители этапа Кубка мира в Альтенберге, Стульнев и Малых - 6-е

Представители Канады Джастин Криппс и Александер Копач стали победителями соревнований в двойках на этапе Кубка мира по бобслею в Альтенберге. Они показали результат 1 минута 49,21 секунды. Лучшими из россиян стали Алексей Стульнев с Илья Малых, занявшие шестое место.

Альтенберг (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Двойка

1. Криппс/Копач (Канада) – 1.49,21 (54,49 + 54,72)

2. Фридрих/Гроткопп (Германия) – 1.49,30 (54,55 + 54,75)

3. Вальтер/Посер (Германия) – 1.49,48 (54,62 + 54,86)

4. Киберманис/Микнис (Латвия) – 1.49,72 (54,79 + 54,93)

5. Полоньято/Райт (Канада) – 1.49,80 (54,82 + 54,98)

6. СТУЛЬНЕВ/МАЛЫХ (Россия) – 1.49,98 (54,96 + 55,02)

8. КАСЬЯНОВ/ПУШКАРЕВ (Россия) – 1.50,02 (54,95 + 55,07)

12. АНДРИАНОВ/МОРДАСОВ (Россия) – 1.50,17 (54,93 + 55,24)

Турнирная таблица – здесь