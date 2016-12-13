Корея следом за Латвией может бойкотировать чемпионат мира в Сочи

Сборная Кореи рассматривает вопрос о бойкотировании чемпионата мира 2017 года, который пройдет в Сочи, после того, как Латвия решила бойкотировать этот турнир из-за обвинений Всемирного антидопингового агентства в адрес России в употреблении допинга. Тем не менее, окончательное решение по данному вопросу в федерации бобслея и скелетона (KBSF) не принято, поскольку не все спортсмены в данный момент находятся в стране. Ожидается, что окончательное решение будет принято 19 декабря.

- Наше предварительное решение - не присутствовать на чемпионате мира в России, потому что у этой страны было несколько проблем в отношении допинга, - цитирует Reuters генерального секретаря KBSF Суна Йон-тика. - Кроме того, Латвия и некоторые другие страны, которые являются нашими конкурентами решили отказаться от визита в Сочи. Поэтому мы считаем, что нет никакого существенного значения для нас выигрывать медали без наших конкурентов.