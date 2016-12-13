09:45 | БОБСЛЕЙ

Корея следом за Латвией может бойкотировать чемпионат мира в Сочи

0
0
0

Сборная Кореи рассматривает вопрос о бойкотировании чемпионата мира 2017 года, который пройдет в Сочи, после того, как Латвия решила бойкотировать этот турнир из-за обвинений Всемирного антидопингового агентства в адрес России в употреблении допинга. Тем не менее, окончательное решение по данному вопросу в федерации бобслея и скелетона (KBSF) не принято, поскольку не все спортсмены в данный момент находятся в стране. Ожидается, что окончательное решение будет принято 19 декабря.

- Наше предварительное решение - не присутствовать на чемпионате мира в России, потому что у этой страны было несколько проблем в отношении допинга, - цитирует Reuters генерального секретаря KBSF Суна Йон-тика. - Кроме того, Латвия и некоторые другие страны, которые являются нашими конкурентами решили отказаться от визита в Сочи. Поэтому мы считаем, что нет никакого существенного значения для нас выигрывать медали без наших конкурентов.

0
0
0
Материалы REN-TV

Землетрясение в Армении: все было ужаснее, чем в кино...

Оскорбил Децла на полбилетика...

На что потратят наследство Алексия II?...

Пляски на воде, или просроченные американские пироги...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ