Касьянов и Пушкарев - пятые на этапе Кубка мира в Лейк-Плэсиде

Американцы Стивен Холкомб и Самуэль Макгаффи победили на втором этапе Кубка мира в соревнованиях двоек. Российский экипаж Александр Касьянов/Алексей Пушкарев занял пятое место.

Лейк-Плэсид (США)

Кубок мира

Мужчины

Двойки

1. Холкомб/Макгаффи (США) - 1.49,47 (54,66 + 54,81)

2. Криппс/Ламсден (Канада) - 1.49,74 (54,87 + 54,87)

3. Спринг/Браун (Канада) - 1.49,75 (54,80 + 54,95)

4. Вон Юн Чжон/Се Юн Ву (Корея) - 1.49,89 (54,95 + 54,94)

5. КАСЬЯНОВ/ПУШКАРЕВ (Россия) - 1.49,94 (54,81 + 55,13)

6. Петер/ван дер Зейде (Швейцария) - 1.50,04 (54,90 + 55,14)...

9. СТУЛЬНЕВ/КОНДРАТЕНКО (Россия) - 1.50,11 (55,07 + 55,04)...

11. АНДРИАНОВ/МАЛЫХ (Россия) - 1.50,22 (55,00 + 55,22)