Ирина Скворцова: "На перенос чемпионата мира из Сочи надо подавать апелляцию"

Бывшая бобслеистка сборной России Ирина Скворцова заявила, что Федерация бобслея и скелетона России должна подать апелляцию на решение о переносе чемпионата мира из Сочи. Решение об этом сегодня приняла Международная федерация бобслея и скелетона, сославшись на вторую часть доклада Ричарда Макларена. Ранее о бойкоте турнира заявила сборная Латвии. О подобном шаге также говорили в Австрии, Корее, Великобритании и США. Кроме того, Санно-бобслейный союз Германии предложил провести чемпионат в этой стране.

- Как отнеслись к тому, что сегодня Международная федерация бобслея и скелетона перенесла февральский чемпионат мира из Сочи в другое место?

- Это несправедливо, но надо было быть готовыми, когда начались расследования по чемпионату мира-2018. Машину запустили. Теперь все крупные мероприятия будут стараться не давать нашей стране или отбирать их. Это политика и очень неприятно.

- Стоит ли подавать апелляцию?

- Почему нет? Надо подавать. Жалко спортсменов. Как показывает практика, ни одна Олимпиада не обошлась без скандалов. Надо начинать подавать апелляции. А наши представители всегда молчали. Если и были такие случаи – то единичные. Посмотрите, как другие федерации борются за своих спортсменов. А наши вообще ничего не делают. Решение провести чемионат мира в Сочи было, и не надо устраивать детский сад.

- Верите во все эти допинговые истории?

- На этот вопрос я бы не хотела отвечать, потому что являюсь спортсменкой. Чистые ребята не должны отвечать за ошибки других. Параолимпийцы вообще в полном составе не было допущены до Игр. Это даже подлостью не назовешь – очень низко. Но к этому надо было быть готовыми, когда все с футбола началось. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)