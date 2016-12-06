14:33 | БОБСЛЕЙ

IBSF прокомментирует призывы бойкотировать ЧМ в Сочи после публикации второй части доклада Макларена

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Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) прокомментирует появившиеся в СМИ призывы бойкотировать чемпионат мира 2017 года, который пройдет в Сочи. Однако комментарии будут после публикации второй части доклада Ричарда Макларена.

– IBSF не хотела бы делать какие-либо комментарии по поводу личного мнения отдельных спортсменов, опубликованных по поводу чемпионата мира 2017 года, – приводит ТАСС слова заявление пресс-службы IBSF. – Мы должны дождаться второй части доклада Макларена, которая будет скоро презентована, прежде чем будут сделаны какие-либо заявления.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3845638

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