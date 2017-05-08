Холкомб мог скончаться в результате отека легких

Американский бобслеист Стивен Холкомб, по предварительным данным, скончался в результате отека легких, информирует пресс-служба Федерации бобслея и скелетона США. 37-летний олимпийский чемпион был найден мертвым вчера в своей комнате в Центре олимпийской подготовки в Лейк-Плэсиде.

Окончательная причина смерти будет установлена после токсикологических исследований в независимой лаборатории.