Холкомб мог скончаться в результате отека легких

Американский бобслеист Стивен Холкомб, по предварительным данным, скончался в результате отека легких, информирует пресс-служба Федерации бобслея и скелетона США. 37-летний олимпийский чемпион был найден мертвым вчера в своей комнате в Центре олимпийской подготовки в Лейк-Плэсиде.
Окончательная причина смерти будет установлена после токсикологических исследований в независимой лаборатории.
Алый Дракон
Отек легких от чего угодно может быть... Может, простуду запустил... Может, сочетание ангины и бронхита... На фоне безобидной простуды могло резко вылезти заболевание, которое "дремало" в организме... Так что версия с допингом - совсем необязательная....
15:59
Эугенио
Жертва допинга?
15:28