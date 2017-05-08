14:58 | БОБСЛЕЙ

Холкомб мог скончаться в результате отека легких

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Американский бобслеист Стивен Холкомб, по предварительным данным, скончался в результате отека легких, информирует пресс-служба Федерации бобслея и скелетона США. 37-летний олимпийский чемпион был найден мертвым вчера в своей комнате в Центре олимпийской подготовки в Лейк-Плэсиде.

Окончательная причина смерти будет установлена после токсикологических исследований в независимой лаборатории.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Алый Дракон

Отек легких от чего угодно может быть... Может, простуду запустил... Может, сочетание ангины и бронхита... На фоне безобидной простуды могло резко вылезти заболевание, которое "дремало" в организме... Так что версия с допингом - совсем необязательная....

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Эугенио

Жертва допинга?

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