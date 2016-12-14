Губернатор Краснодарского края: "Перенос чемпионата мира? Сезон будет отличный"

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев отметил, что перенос чемпионата мира по бобслею и скелетону из Сочи не станет трагедией. По его словам, сохраненные средства краю и стране есть куда направить. Турнир должен был пройти с 13 по 26 февраля.

- Перенос чемпионата мира является для Сочи лишь поводом принять больше зимних туристов, – цитирует слова Кондратьева пресс-служба администрации региона. - Сезон будет отличный. Да и сохраненные средства краю и стране есть куда направить. Целей много, направлений для развития – тоже. Не критично, а мы в любом случае рады иностранным спортсменам и другим гостям наших курортов. Снаряжение в аренду в Красной Поляне всегда есть.