Германия победила в командных соревнованиях на чемпионате мира

Сборная Германии одержала победу в командных соревнованиях на чемпионате мира по бобслею и скелетону в немецком Кенигзее. Общее время команды – 3.21,84. Серебряные медали завоевала вторая сборная Германии (отставание 0,60). Тройку призеров замкнула интернациональная команда, в которой выступали спортсмены из Германии и Румынии, уступившие победителям 0,80 секунды.

Первая сборная России (Александр Третьяков, Мария Орлова, Надежда Сергеева, Анастасия Кочержова, Алексей Стульнев и Максим Белугин) стала четвертой (отставание 0,98). Вторая российская команда (Елена Никитина, Никита Трегубов, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Александра Родионова, Юлия Шокшуева) заняла пятое место (отставание 1,20).