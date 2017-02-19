21:17 | БОБСЛЕЙ

Германия победила в командных соревнованиях на чемпионате мира

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Сборная Германии одержала победу в командных соревнованиях на чемпионате мира по бобслею и скелетону в немецком Кенигзее. Общее время команды – 3.21,84. Серебряные медали завоевала вторая сборная Германии (отставание 0,60). Тройку призеров замкнула интернациональная команда, в которой выступали спортсмены из Германии и Румынии, уступившие победителям 0,80 секунды.

Первая сборная России (Александр Третьяков, Мария Орлова, Надежда Сергеева, Анастасия Кочержова, Алексей Стульнев и Максим Белугин) стала четвертой (отставание 0,98). Вторая российская команда (Елена Никитина, Никита Трегубов, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Александра Родионова, Юлия Шокшуева) заняла пятое место (отставание 1,20).

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (1)
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tryam

Орлова запарола все усилия команды, имела 0.6 преимущества в итоге отстала на 0.8. Так б было серебро

21:51

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