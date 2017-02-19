Германия победила в командных соревнованиях на чемпионате мира

Сборная Германии одержала победу в командных соревнованиях на чемпионате мира по бобслею и скелетону в немецком Кенигзее. Общее время команды – 3.21,84. Серебряные медали завоевала вторая сборная Германии (отставание 0,60). Тройку призеров замкнула интернациональная команда, в которой выступали спортсмены из Германии и Румынии, уступившие победителям 0,80 секунды.
Первая сборная России (Александр Третьяков, Мария Орлова, Надежда Сергеева, Анастасия Кочержова, Алексей Стульнев и Максим Белугин) стала четвертой (отставание 0,98). Вторая российская команда (Елена Никитина, Никита Трегубов, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Александра Родионова, Юлия Шокшуева) заняла пятое место (отставание 1,20).
tryam
Орлова запарола все усилия команды, имела 0.6 преимущества в итоге отстала на 0.8. Так б было серебро
21:51