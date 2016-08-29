Федерация бобслея России частично погасила долги перед иностранными тренерами

Иностранные специалисты, работавшие со сборными России по бобслею и скелетону в прошлом сезоне, получили долги по зарплате за 2015 год. Об этом сообщил президент Федерации бобслея России Александр Зубков.

– Что касается долгов перед иностранными специалистами, то частично задолженность нами уже погашена – 2015 год полностью закрыт, – цитирует ТАСС Зубкова. – Теперь перед нами стоит задача выплатить остальное. Мы взяли на себя обязательства, что тоже все закроем.

Долги связаны с непростой ситуацией, в которой оказалась организация после исчезновения руководителя Георгия Беджамова. Он, опасаясь судебного преследования, покинул Россию в середине декабря прошлого года. 2 июня новым президентом федерации стал Зубков.

У Федерации бобслея России есть задолженности по выплате заработной платы перед шестью тренерами. В их числе канадцы Пьер Людерс и Флориан Линдер, латвиец Янис Мининс и австриец Йохан Вальнер, в сборной по скелетону – немцы Вилли Шнайдер и Томас Платцер.