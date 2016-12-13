Федерация бобслея и скелетона России: "Мы готовы к этой жертве"

Федерация бобслея и скелетона России выпустила официальное заявление относительно переноса чемпионата мира-2017 из России в другое место. Изначально мировое первенство должно было пройти в Сочи с 13 по 26 февраля. Место проведения турнира будет названо в ближайшие дни.

"Мы вынуждены принять решение Международной федерации бобслея и скелетона перенести чемпионат мира из России в другую страну. В создавшейся ситуации IBSF оказалась перед лицом возможного раскола в спортивной среде и массового бойкота соревнований. Хороших решений в данных обстоятельствах не существует и нашим коллегам пришлось выбрать меньшее из зол. Мы понимаем, что в обстановке взаимного недоверия, которая не является делом наших рук, еще можно достойно провести соревнования, но нельзя устроить праздник, а чемпионат мира должен быть именно праздником, который ждут с радостью и нетерпением. Мы готовы к этой жертве, чтобы продемонстрировать готовность сотрудничать и сохранить единство в нашем виде спорта. Надеемся на понимание коллег и соперников", – говорится в официальном заявлении.

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