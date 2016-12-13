23:21 13 декабря | БОБСЛЕЙ

Федерация бобслея и скелетона России: "Мы готовы к этой жертве"

Официальное заявление Федерации бобслея и скелетона России.
Официальное заявление Федерации бобслея и скелетона России.
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Федерация бобслея и скелетона России выпустила официальное заявление относительно переноса чемпионата мира-2017 из России в другое место. Изначально мировое первенство должно было пройти в Сочи с 13 по 26 февраля. Место проведения турнира будет названо в ближайшие дни.

"Мы вынуждены принять решение Международной федерации бобслея и скелетона перенести чемпионат мира из России в другую страну. В создавшейся ситуации IBSF оказалась перед лицом возможного раскола в спортивной среде и массового бойкота соревнований. Хороших решений в данных обстоятельствах не существует и нашим коллегам пришлось выбрать меньшее из зол. Мы понимаем, что в обстановке взаимного недоверия, которая не является делом наших рук, еще можно достойно провести соревнования, но нельзя устроить праздник, а чемпионат мира должен быть именно праздником, который ждут с радостью и нетерпением. Мы готовы к этой жертве, чтобы продемонстрировать готовность сотрудничать и сохранить единство в нашем виде спорта. Надеемся на понимание коллег и соперников", – говорится в официальном заявлении.

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КОММЕНТАРИИ (29)
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Весёлый©

spetrov ____ Своему аккаунту при царе Гоблине не забудь привет передать.

00:52

spetrov

...Пойду. Тем более обещал. Веселитесь без меня. :)

00:38

tryam

завтра, пару стран откажуться от Чемпиона Мира по футболу и мы будем рады отказаться?)))

00:37

spetrov

...Я так понимаю, два хохлотролля носились за мной по веткам, здесь нагнали. Смешные они. :)

00:30

egoshin-alex

Пардон, не туда попал. Здесь все бешеные какие-то...

00:30

egoshin-alex

Это лучше, чем победить дома и потом выслушивать сказку про белого бычка ( дыру в стене). Ничего не остается как побить врага в его логове. Как в 45-м.

00:28

spetrov

CanagliaVova, а-ха-ха. Но зависть засела. :) Понимаю тебя. Это не твое ПТУ. :) Ну ПТУ же реально, что тут спорить. :)

00:27

CanagliaVova

ПТУ, уходя уходи. Вали уже :-D

00:25

spetrov

...Только ты смотри, я на Песках в админах, мы там таких, как ты, на потеху не выставляем. Сразу трем. :)

00:24

spetrov

Весёлый©, на всякий случай оставлю еще раз, а то у нас админы тут странные. Не с Тупичка пришел, а с Песков. :) Как и на Тупичок. :)

00:22

spetrov

...Ну, оставлю теперь наших подопытных на всеобщее обозрение. Они хоть и не способны ничего сказать по существу, но, уверен, доставляют немало веселья контингенту (на этот раз) СЭ. :) PS: И уж точно в подобной новости им не место, душонки слабы. Но тут уж СЭ-у решать.

00:20

woldy

Боб, слей! Боб слил...

00:16

spetrov

Весёлый©, дурачок ты несмышленный. :)

00:15

spetrov

...Обращаю внимание публики, нашим постоянным клоунам по сути опять возразить нечего. :)

00:14

Весёлый©

spetrov ___ Всё дежуришь? Шефу не говори, что тебя разоблачили, он и без того упоротый похлеще мочи Зубкова.

00:14

spetrov

CanagliaVova, нет, Московский институт электронной техники в Зеленограде. Я тебе уже показывал на пальцах, что ты ничего не смыслишь в высшем образовании. Завидуй, дурашка. :)

00:12

Весёлый©

CanagliaVova ___ Да проще всё. spetrov легко гуглится, он к нам пришел с тупичка, птенец гнезда Гоблинова, ггг

00:06

CanagliaVova

ПТУ им. Петрова форевер

00:02

spetrov

...Как вы там, кстати, игрока киевского Динамо, забившего целых 2 мяча в свои ворота, шпионом Темнейшего еще не объявили? Странную медлительность проявляете, панове. :)))

00:00

spetrov

Генри Морган, это кто тут голос подал из хохлостана? :) На очередной новости о якобы разведанном в Черном море газе голос подал? Гуляй, Вася. Ваши не пляшут. :)

23:57 13 декабря

Enich

:))) смешно.

23:56 13 декабря

механик39

В ответ нужно никого не пускать на ЧМ по футболу 2018 года .

23:56 13 декабря

Генри Морган

2o.s.v. о нас ноги вытирают,а мы на всё согласны. _______________________________________________________________________________________________________ О вас, милейший товарищ, ноги вытирают Безоошибочный и его сподручные. 17 годков уже. Летом 18 будет. А всё про цивилизованное сообщество.)))) Нехорошо бревно в собственных глазах не видеть! Это симптом болезни, товарисч!

23:54 13 декабря

Весёлый©

"Хороших решений в данных обстоятельствах не существует и нашим коллегам пришлось выбрать меньшее из зол". ___ Тащемта, нит. Пусть страдают преступники, а чистые спортсмены соревнуются в оптимальных условиях - таким было решение.

23:43 13 декабря

o.s.v.

о нас ноги вытирают,а мы на всё согласны.

23:42 13 декабря

Андрей Пашко

Терпилы. Надо было их послать по адресу. Свернуть рекламные контракты, неплатить членские взносы.

23:42 13 декабря

spetrov

...Понятно, что вы в данном случае выручаете международную федерацию, сдавшуюся под внешним давлением, но сможет ли она вам в будущем отплатить той же монетой - большой вопрос.

23:41 13 декабря

spetrov

...Им подобная чистота помыслов не ведома.

23:39 13 декабря

spetrov

Ребята, они же не оценят.

23:37 13 декабря

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Материалы других СМИ