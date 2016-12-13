Федерация бобслея и скелетона России: "Мы готовы к этой жертве"

Федерация бобслея и скелетона России выпустила официальное заявление относительно переноса чемпионата мира-2017 из России в другое место. Изначально мировое первенство должно было пройти в Сочи с 13 по 26 февраля. Место проведения турнира будет названо в ближайшие дни.
"Мы вынуждены принять решение Международной федерации бобслея и скелетона перенести чемпионат мира из России в другую страну. В создавшейся ситуации IBSF оказалась перед лицом возможного раскола в спортивной среде и массового бойкота соревнований. Хороших решений в данных обстоятельствах не существует и нашим коллегам пришлось выбрать меньшее из зол. Мы понимаем, что в обстановке взаимного недоверия, которая не является делом наших рук, еще можно достойно провести соревнования, но нельзя устроить праздник, а чемпионат мира должен быть именно праздником, который ждут с радостью и нетерпением. Мы готовы к этой жертве, чтобы продемонстрировать готовность сотрудничать и сохранить единство в нашем виде спорта. Надеемся на понимание коллег и соперников", – говорится в официальном заявлении.
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Весёлый©
spetrov ____ Своему аккаунту при царе Гоблине не забудь привет передать.
00:52
spetrov
...Пойду. Тем более обещал. Веселитесь без меня. :)
00:38
tryam
завтра, пару стран откажуться от Чемпиона Мира по футболу и мы будем рады отказаться?)))
00:37
spetrov
...Я так понимаю, два хохлотролля носились за мной по веткам, здесь нагнали. Смешные они. :)
00:30
egoshin-alex
Пардон, не туда попал. Здесь все бешеные какие-то...
00:30
egoshin-alex
Это лучше, чем победить дома и потом выслушивать сказку про белого бычка ( дыру в стене). Ничего не остается как побить врага в его логове. Как в 45-м.
00:28
spetrov
CanagliaVova, а-ха-ха. Но зависть засела. :) Понимаю тебя. Это не твое ПТУ. :) Ну ПТУ же реально, что тут спорить. :)
00:27
CanagliaVova
ПТУ, уходя уходи. Вали уже :-D
00:25
spetrov
...Только ты смотри, я на Песках в админах, мы там таких, как ты, на потеху не выставляем. Сразу трем. :)
00:24
spetrov
Весёлый©, на всякий случай оставлю еще раз, а то у нас админы тут странные. Не с Тупичка пришел, а с Песков. :) Как и на Тупичок. :)
00:22
spetrov
...Ну, оставлю теперь наших подопытных на всеобщее обозрение. Они хоть и не способны ничего сказать по существу, но, уверен, доставляют немало веселья контингенту (на этот раз) СЭ. :) PS: И уж точно в подобной новости им не место, душонки слабы. Но тут уж СЭ-у решать.
00:20
woldy
Боб, слей! Боб слил...
00:16
spetrov
Весёлый©, дурачок ты несмышленный. :)
00:15
spetrov
...Обращаю внимание публики, нашим постоянным клоунам по сути опять возразить нечего. :)
00:14
Весёлый©
spetrov ___ Всё дежуришь? Шефу не говори, что тебя разоблачили, он и без того упоротый похлеще мочи Зубкова.
00:14
spetrov
CanagliaVova, нет, Московский институт электронной техники в Зеленограде. Я тебе уже показывал на пальцах, что ты ничего не смыслишь в высшем образовании. Завидуй, дурашка. :)
00:12
Весёлый©
CanagliaVova ___ Да проще всё. spetrov легко гуглится, он к нам пришел с тупичка, птенец гнезда Гоблинова, ггг
00:06
CanagliaVova
ПТУ им. Петрова форевер
00:02
spetrov
...Как вы там, кстати, игрока киевского Динамо, забившего целых 2 мяча в свои ворота, шпионом Темнейшего еще не объявили? Странную медлительность проявляете, панове. :)))
00:00
spetrov
Генри Морган, это кто тут голос подал из хохлостана? :) На очередной новости о якобы разведанном в Черном море газе голос подал? Гуляй, Вася. Ваши не пляшут. :)
23:57 13 декабря
Enich
:))) смешно.
23:56 13 декабря
механик39
В ответ нужно никого не пускать на ЧМ по футболу 2018 года .
23:56 13 декабря
Генри Морган
2o.s.v. о нас ноги вытирают,а мы на всё согласны. _______________________________________________________________________________________________________ О вас, милейший товарищ, ноги вытирают Безоошибочный и его сподручные. 17 годков уже. Летом 18 будет. А всё про цивилизованное сообщество.)))) Нехорошо бревно в собственных глазах не видеть! Это симптом болезни, товарисч!
23:54 13 декабря
Весёлый©
"Хороших решений в данных обстоятельствах не существует и нашим коллегам пришлось выбрать меньшее из зол". ___ Тащемта, нит. Пусть страдают преступники, а чистые спортсмены соревнуются в оптимальных условиях - таким было решение.
23:43 13 декабря
o.s.v.
о нас ноги вытирают,а мы на всё согласны.
23:42 13 декабря
Андрей Пашко
Терпилы. Надо было их послать по адресу. Свернуть рекламные контракты, неплатить членские взносы.
23:42 13 декабря
spetrov
...Понятно, что вы в данном случае выручаете международную федерацию, сдавшуюся под внешним давлением, но сможет ли она вам в будущем отплатить той же монетой - большой вопрос.
23:41 13 декабря
spetrov
...Им подобная чистота помыслов не ведома.
23:39 13 декабря
spetrov
Ребята, они же не оценят.
23:37 13 декабря