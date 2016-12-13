Элана Майерс: "Я в восторге от решения перенести чемпионат мира из Сочи"

Трехкратная чемпионка мира по бобслею Элана Майерс с восторгом встретила известие о том, что чемпионат мира-2017 будет перенесен из Сочи в другое место. По ее мнению, Международная федерация бобслея и скелетона приняла единственно верное решение на фоне допингового скандала вокруг России.

– Это великолепное решение и правильный шаг, чтобы защитить "чистых" спортсменов и показать всему миру, что поддерживаемый государством допинг неприемлем, – цитирует CBC Майерс, которая выступала за бойкот ЧМ в Сочи. – Я в восторге от этого решения.