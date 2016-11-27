09:40 | БОБСЛЕЙ

Экипаж Касьянова занял первое место на этапе Кубка Северной Америки по бобслею

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Александр Касьянов, Алексей Зайцев, Алексей Пушкарев и Максим Белугин заняли первое место в составе бобслейной четверки на этапе Кубка Северной Америки в Уистлере (Канада). По итогам двух заездов россияне показали результат 1 минута 43,76 секунды.

Еще одна российская четверка в составе Максима Андрианова, Петра Моисеева, Юрия Селихова и Ильи Малых заняла второе место, проиграв победителям 0,21 секунды. Замкнул тройку сильнейших швейцарский экипаж Петера Рико (+0,36).

Первый этап Кубка мира по бобслею пройдет в Уистлере со 2 по 3 декабря.

 

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