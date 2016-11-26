Экипаж Касьянова занял первое место на этапе Кубка Северной Америки по бобслею

Бобслейный экипаж в составе Александра Касьянова, Алексея Зайцева, Алексея Пушкарева и Максима Белугина занял первое место в заездах четверок на этапе Кубка Северной Америки в Уистлере (Канада). По сумме двух заездов россияне показали результат 1 минута 43,88 секунды.

Вторыми также финишировали представители России – Максим Андрианов, Петр Алексеев, Юрий Селихов и Илья Малых (1 минута 44,13). Третьими стали канадцы Ник Полониато, Тимоти Рэндалл, Дерек Плаг и Кинан Макдугалл (1 минута 44,49).

Еще один российский экипаж (Алексей Стульнев, Ильвир Хузин, Василий Кондратенко и Роман Кошелев) занял 4-е место (1 минута 44,50).

Первый этап Кубка мира по бобслею пройдет в Уистлере со 2 по 3 декабря.

