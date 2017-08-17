Дочь Зубкова определится с будущим к декабрю

Олимпийский чемпион Александр Зубков, ныне возглавляющий национальную федерацию бобслея, рассказал "СЭ", что его дочь Елизавета рискует завершить карьеру из-за полученной в прошлом сезоне травмы.

– Она провела половину прошлого сезона и получила тяжелую травму, – сказал Зубков. – На сегодняшний день мы до сих пор не имеем окончательного заключения врачей. Восстановимся от одного повреждения, начинаем тренировочный процесс – возникают другие проблемы. Решение о ее будущем будет окончательно принято примерно в декабре. Или она возвращается, или ей все-таки придется завершить карьеру. (Антон БАБОШИН)