Дмитрий Труненков: "Моя дисквалификация - очередная провокация, направленная против всего российского спорта"

Олимпийский чемпион Сочи Дмитрий Труненков уверен, что его дисквалификация является провокацией, направленной против российского спорта. Ранее сообщалось, что бывший разгоняющий сборной отстранен на четыре года за употребление запрещенных веществ. Дисквалфикация вступает в силу с 19 апреля 2016 года.
- В моем организме нашли метаболит станозолола. Этот препарат использовали спортсмены еще в 80-х годах прошлого века, и надо быть полным идиотом, чтобы использовать это средство в наши дни, - приводит пресс-служба ЦСКА слова Труненкова. - Я долго анализировал, каким образом это вещество могло попасть в мой организм, в какой пищевой добавке оно могло находиться, и не нашел ответа.
На мой взгляд, это очередная провокация, направленная против всего российского спорта. Этот препарат я не употреблял. В данный момент я еще не пришел к выводу, буду ли я подавать апелляцию на данное решение. Мне 32 года, и спортивную карьеру я завершил в августе прошлого года, тем не менее, я намерен войти в историю российского спорта, как человек с незапятнанной репутацией. Значит, необходимы консультации с юристами.
Чемпион Олимпиады-2014 Труненков дисквалифицирован на 4 года //
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Benpb_bl
Это акция против всего населения Земли, я щитаю.
23:26 31 января
Новоуепинни
Ничессе пафос у чувака, гы. Какой там против российского спорта, это всем скрепам и всему населению харчок в харю, имхо. Вставай страна огромная!
19:37 31 января
rusfed 2.0
"В моем организме нашли метаболит станозолола" - не требует дальнейших комментариев
19:19 31 января
СТИЛЯГА
Помню с нашего ленинградского детства, когда просят прикурить человек не готов к мощному удару в морду лица.
18:59 31 января
streletc1783
Весёлый©А ты бы что сказал?Да я сел в машину времени переместился в 80, укололся там допингом вернулся - выиграл Олимпиаду.Нравится?
18:07 31 января
Весёлый©
Ну он правда, как китайский болванчик мантру, повторяет все заученные заранее реплики, употребляемые чиновниками, чо тереть-то?
17:19 31 января
PallMall
Пару капель метаболита станозолола в пробу и клиент готов. Кто будет разбираться, откуда этот допинг появился. Баночки-то оказывается можно вскрывать, Макларен подтвердил.
16:38 31 января
PallMall
Денег жалко на адвокатов, а министр не даст.
16:37 31 января
muzsolini
А, стервятники уже отметились.
16:09 31 января
invino
Не виновен - подавай апелляцию! Что значит - "не решил еще, советуюсь с юристами"? Неподача апелляции - признание вины.
15:28 31 января
Max2015
продолжают жрать и колоть несмотря ни на что...
15:08 31 января