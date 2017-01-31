Дмитрий Труненков: "Моя дисквалификация - очередная провокация, направленная против всего российского спорта"

Олимпийский чемпион Сочи Дмитрий Труненков уверен, что его дисквалификация является провокацией, направленной против российского спорта. Ранее сообщалось, что бывший разгоняющий сборной отстранен на четыре года за употребление запрещенных веществ. Дисквалфикация вступает в силу с 19 апреля 2016 года.

- В моем организме нашли метаболит станозолола. Этот препарат использовали спортсмены еще в 80-х годах прошлого века, и надо быть полным идиотом, чтобы использовать это средство в наши дни, - приводит пресс-служба ЦСКА слова Труненкова. - Я долго анализировал, каким образом это вещество могло попасть в мой организм, в какой пищевой добавке оно могло находиться, и не нашел ответа.

На мой взгляд, это очередная провокация, направленная против всего российского спорта. Этот препарат я не употреблял. В данный момент я еще не пришел к выводу, буду ли я подавать апелляцию на данное решение. Мне 32 года, и спортивную карьеру я завершил в августе прошлого года, тем не менее, я намерен войти в историю российского спорта, как человек с незапятнанной репутацией. Значит, необходимы консультации с юристами.

Чемпион Олимпиады-2014 Труненков дисквалифицирован на 4 года //

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