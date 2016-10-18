Демченко доволен высокими результатами ведущих саночников на первом сборе

Главный тренер сборной России Альберт Демченко подчеркнул, что лидеры национальной команды показали хорошее время прохождения трассы во время контрольной тренировки на первом ледовом этапе подготовки к сезону в Сочи. Сбор проходил на олимпийской санно-бобслейной трассе "Санки" с 5 по 16 октября.

- Сбор в Сочи прошел в штатном режиме, трасса была в хорошем состоянии, - приводит "Р-Спорт" слова Демченко. - Результаты контрольной тренировки, состоявшей из двух заездов, показали, что ребята и девушки находятся в хорошей физической форме.

Сложно сравнивать с результатами прошлого года, потому что условия подготовки различны. Мы ориентируемся на рекорды трассы - к примеру, выигравшие тренировку Роман Репилов и Татьяна Иванова не доехали до рекордов трассы всего по 0,2 секунды. С учетом того, что лидеры команды прикатывают новые сани, результаты спортсменов высокие. В хорошей форме находятся и другие спортсмены - судя по тем результатам, которые они показывали на стартовом разгоне.

Второе и третье места в соперничестве мужчин заняли соответственно Семен Павличенко и Степан Федоров, а у женщин - Екатерина Батурина и Виктория Демченко.

В соревнованиях двухместных экипажей тройка лидеров выглядит следующим образом - Александр Денисьев/Владислав Антонов, Владислав Южаков/Юрий Прохоров и Андрей Богданов/Андрей Медведев.