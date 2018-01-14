Четверка Лохнера – первая на этапе Кубка мира в Санкт-Морице

Немецкая четверка Йоханнес Лохнера заняла первое место на этапе Кубка мира в Санкт-Морице. Они преодолели дистанцию за 2 минуты и 08 секунд. Лучший российский экипаж Алексея Стульнева финишировал 12-м.

Санкт-Мориц (Швейцария)

Кубок мира

Мужчины

Четверка

1. Лохнер/Мровка/Блум/Расп (Германия) – 2.08.42 (1.04,26 + 1.04,16)

2. Фридрих/Бауэр/Гроткопп/Маргис (Германия) – 2.08.56 (1.04,41 + 1.04,15)

3. Спринг/Барнетт/Браун/Райт (Канада) – 2.08.95 (1.04,54 + 1.04,41)

12. СТУЛЬНЕВ/КОШЕЛЕВ/МАЛЫХ/МОРДАСОВ (Россия) – 2.09,45 (1.04,79 + 1.04,66)

14. АНДРИАНОВ/ХУЗИН/СЕЛИХОВ/САМИТОВ (Россия) – 2.09,54 (1.04,91 + 1.04,63)

15. КАСЬЯНОВ/ЗАЙЦЕВ/КОНДРАТЕНКО/ПУШКАРЕВ (Россия) – 2.09,57 (1.04,77 + 1.04,80)

Зачет Кубка мира – здесь