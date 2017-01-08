Четверка Касьянова заняла второе место на этапе Кубка мира в Альтенберге

Российский экипаж в составе Александра Касьянова, Алексея Зайцева, Алексея Пушкарева и Максима Белугина финишировал вторым на этапе Кубка мира в немецком Альтенберге. Четверка показала результат 1.49,14 в двух попытках, отстав на 0,41 секунды от победителей соревнований.
Первое место заняла немецкая четверка Йоханнеса Лохнера, третье - экипаж Франческо Фридриха. Российская четверка Алексея Стульнева заняла восьмое место, Максима Андрианова - десятое.
Альтенберг (Германия)
Кубок мира
Мужчины
Четверка
1. Лохнер/Мровка/Блум/Расп (Германия) - 1.48,73
2. КАСЬЯНОВ/ЗАЙЦЕВ/ПУШКАРЕВ/БЕЛУГИН (Россия) - 1.49,14
3. Фридрих/Бауэр/Гроткопп/Маргис (Германия) - 1.49,40...
8. СТУЛЬНЕВ/КОНДРАТЕНКО/ХУЗИН/КОШЕЛЕВ (Россия) - 1.50,23...
10. АНДРИАНОВ/МОИСЕЕВ/СЕЛИХОВ/МАЛЫХ (Россия) - 1.50,35