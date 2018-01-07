Четверка Касьянова– 6-я на этапе Кубка мира в Альтенберге

Немецкая четверка Нико Вальтера заняла первое место на этапе Кубка мира в Альтенберге. Они преодолели дистанцию за 1 минуту 48,79 секунды. Вторыми стали их соотечественники с рулевым Франческо Фридрихом (+0,05 секунды). На третьем месте расположился латвийский экипаж Оскара Киберманиса (+0,24).

Лучшими среди россиян стали бобслеисты Александр Касьянов, Ильвир Хузин, Василий Кондратенко и Алексей Пушкарев, которые заняли шестое место.

Альтенберг (Германия)

Кубок мира

Мужчины

Четверка

1. Вальтер/Куске/Посер/Франке (Германия) – 1.48,79 (54.17 + 54,62)

2. Фридрих/Бауер/Гроткопп/Маргис (Германия) – 1.48,84 (54,33 + 54,51)

3. Киберманис/Янсонс/Микнис/Дамбис (Латвия) – 1.49,03 (54,30 + 54,73)

4. Криппс/Копач/Люмсден/Смит (Канада) – 1.49,14 (54,52 + 54,62)

5. Лохнер/Блюм/Вебер/Расп (Германия) – 1,49,15 (54,51 + 54,64)

6. КАСЬЯНОВ/ХУЗИН/КОНДРАТЕНКО/ПУШКАРЕВ (Россия) – 1.49,29 (54,41 + 54,88)

8. АНДРИАНОВ/СЕЛИХОВ/МОРДАСОВ/ЗАЙЦЕВ (Россия) – 1.49,38 (54,27 + 55,11)

19. СТУЛЬНЕВ/ЛЫЛОВ/МАЛЫХ/КОШЕЛЕВ (Россия) – 1.50,25 (55,39 + 54,86)

Турнирная таблица – здесь