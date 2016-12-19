Чемпионат мира по бобслею и скелетону-2017 вместо Сочи примет Кенигзее

Чемпионат мира по бобслею и скелетону 2017 года вместо Сочи примет Кенигзее (Германия), сообщается на официальном сайте Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF). Напомним, что 13 декабря IBSF объявила о переносе мирового первенства, которое должно было состояться в Сочи с 13 по 26 февраля.

Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил решение IBSF, признав его соответствующим рекомендациям олимпийского саммита и исполнительного совета МОК. О готовности Германии принять чемпионат мира по бобслею и скелетону заявил Спортивный директор Санно-бобслейного союза Германии Томас Шваб.

Ранее несколько сборных по скелетону объявили о бойкоте турнира в Сочи после обнародования второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена, в котором Россия вновь обвиняется в допинговых махинациях на Олимпийских играх 2014 года в Сочи. В частности, одними из первых о бойкоте турнира в Сочи высказались представители сборной Латвии по скелетоноу.

"Прошло достаточно времени с первых публикаций ВАДА и МОК относительно "грязных" спортсменов в нашем виде спорта. После последних полученных данных, мы говорим: "Достаточно". И пока Международная федерация бобслея и скелетона еще собирается "читать и изучать доклад Макларена", мы будем делать то, что можем. Мы с удовольствием приняли бы участие в чемпионате на любой трассе мира, но мы не собираемся выступать на чемпионате мира в Сочи – там, где в 2014 году был украден олимпийский дух", - говорится в заявлении латвийской федерации скелетона.

Чемпионат мира по бобслею и скелетону пройдет в Кенигзее с 13 по 26 февраля 2017 года.



