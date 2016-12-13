Чемпионат мира-2017 по бобслею и скелетону перенесен из Сочи в другое место

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение перенести чемпионат мира-2017 из Сочи в другое место, которое будет определено в ближайшие дни. Чемпионат мира должен был пройти в столице зимних Олимпийских игр-2014 с 13 по 26 февраля 2017 года.
В пресс-релизе на сайте организации говорится:
Исполком IBSF почувствовал, что в эти сложные времена благоразумнее будет не проводить подобный турнир в Сочи. Такое решение было принято по двум причинам:
1. Позволить спортсменам и тренерам всех национальностей сосредоточиться на спорте, а не на обвинениях и дискуссиях – справедливых или нет;
2. Федерация бобслея России приложила колоссальные усилия при подготовке к чемпионату мира, но в нынешнем микроклимате будет почти невозможно оценить работу оргкомитета.
Заявляя это, IBSF просит всех о соблюдении правил fair play и уважении, которое также включает допущение невиновности любых спортсменов, независимо от национальной принадлежности, до тех пор, пока их вина не будет доказана.
Напомним, после публикации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинговой системе в России и махинациях с допингом, в том числе во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи, сборная Латвии приняла решение бойкотировать чемпионат мира-2017. О возможном бойкоте заявляли также сборные Великобритании, Австрии, Кореи и США. А Немецкая федерация бобслея, скелетона и санного спорта Германии предложила перенести турнир из Сочи в Германию.
Promesov
ukl + все верно. Надо вообще с этим большим спортом завязывать, оставить только поддержку на детско-юнешеском уровне т.к. надо поддерживать в таком возрасте здоровый образ жизни и развитие человека и не более того. Как проф.спорт оставить самые популярные футбол, хоккей может биатлон и все т.к. обществу требуется и хлеба и зрелищ от этого ни куда не деться. Ну или как вариант если "военно-прикладные выды спорта" станут популярнее на них сосредоточится.
22:13
АДЕКВАТНИК
Aleks125 Если есть самоокупаемость значит можно применять допинг?
22:04
Valeri
А где деньги, Зин!?
22:04
Aleks125
Прибежали брошюрки, новость можно закрывать. В очередной раз узнали об участи коровы у соседа.
22:01
ukl
Вот пофигу. Откровенно. Профессиональный спорт вообще не спорт, а шоу. Одни клоуны корячатся, бегают- прыгаю, другие клоуны - судят. В стране необходимо развивать военно-прикладные выды спорта. Причём массово. И пофик "международные старты". Денег больше останется в стране. А то строят стадионы за 40 ярдов и не построят.Это же сколько самолётов и танков можно сделать на эти деньги… Все эти спонсоры футбольных и прочих хоккейных клубов… Деньги лишние? Отобрать. Если не отдают - силой отобрать. И пустить на развитие науки, образования, медицины. Котов жирных резать пора. Обнаглели!
22:01
199
Совва..... + 100000
21:59
СпортМэн
Генри Морган ============= Помечтай недоделанный.Россия была.есть и будет.А вот твоя хохло-жидовская царство свободы накроется медным тазам.Без всякого шовинизма.
21:58
niik27772
Генри Морган а простым людям по барабану, уш лепок ты наш укропопендосный.угля нет, газа скоро не будет, так что лучше иди дрова заготавливай, хотя уже и дров нет. тогда чаще прыгай, или на худой конец, вешайся.
21:58
Aleks125
АДЕКВАТНИК только их система охватывает практически всех кто спортом занимается и зарабатывает на этом огромные деньги, а наши бегают за подачками, так как самоокупаемости ноль.
21:53
redgy
да пох
21:53
Вгыгел
НАРЂВАЛАСЬ И НАРВАЛАСЬ . БГГГ
21:51
Floyd
Мне вот только непонятно, почему априори только русские могут ковыряться в банке с мочой? Её мог вскрыть любой обладающий "тонкой полоской металла". И творить потом с содержимым всё, что угодно. Этот доклад Макларена мне всё больше напоминает историю с "Протоколами сионских мудрецов".
21:50
Aleks125
Вот развели "базар" на кухне, где доказательства и т.д. Там же, где и защита наших спортсменов чиновниками и юристами в первый раз. Облили помоями спортсменов, а чиновники и рады были великодушию Запада. Только аплодировать и могут чужим выборам.
21:50
Dennis-Ber
совва ======== 5+
21:49
🚀 Русские нагнут весь ми
Монте-Кристо (Мститель) . Спекулянт и барыга, откинувшись с зоны, На жаргоне блатном через каждое слово. И на власть наорет, и про Мальцева скажет. Только урка ты, Монтя! Че налоги не платишь?!:))
21:48
Вгыгел
роѕія ѓряѯнѧя странѧ
21:48
Монте-Кристо (Мститель) .
ruskiev ..................... Если ты насекомое по жизни с психологией и мозгами овцы, то в чем моя вина ?
21:47
АДЕКВАТНИК
Российский допинг - это вопрос ВЕРЫ. Либо во всю эту грязную историю верить, либо не верить. Если верить, то надо сурово карать, если не верить то любая кара несправедлива. Но что- мне кажется, что система подготовки спортсменов на западе тоже весьма небезгрешна.
21:47
Italo2013
Все! Занавес!
21:47
Нюх
пора пускать ракеты и начинать третью мировую.. ничего более интересного думаю на этой планете не случится
21:42
Mao11
Никакие уё-доклады не доказывают что кто-то принимал допинг , а только допинг пробы взятые и проверенные под присмотром доверенного лица спортсмена!!!
21:41
Генри Морган
Ну, чё?))) Круто.))) Это называется Большой Привет ватникам.)))) Рыбята, вас же предупреждали?) Предупреждали! Я ж говорил: великодержавный шовинизм до добра не доводит. Ымперия "встаёт с колен".))) Уже. Почти встала.) Да, далее по списку пойдут. Ну, и насчёт судов: дальше "бассманного правосудия" дело не двинется. Там "заносить некому".))) А если бы было кому, то цивилизации в нынешней виде не было бы. Так бы и было бы всё на грани XIX -XX веков. P.S. Совершенно не жаль. Абсолютно закономерный итог деятельности, сами знаете кого. Его и благодарите.)))
21:39
совва
судя по комментариям, все здешние "комментаторы" на чемпионат по бобслею в сочи собирались...
21:37
ruskiev
Монте-Кристо (Мститель) . Ты бы в скобках другие буковки нашлепал. Начни с П, потом Р, дальше И, еще Д не забудь, теперь У, еще разок Р, добавь О и закончи К. Те же 8 штук, но они больше соответствуют действительности.
21:36
Mao11
Прежде чем чего то переносить из-за очередного ведра помоев , сначала докажите был ли допинг. Не докажете! Привыкли об Россию ноги вытирать, мрази, скоро все в тюрьме окажетесь!!!
21:35
Andrei777777
Все это мелочи жизни . Главное то , что олимпийские денежки давно и правильно распилены , а потом ,где надо спрятаны .
21:30
ladafan
тутошние кристо-весельчаки-трямкины пытаются по умничать типа...пошутить типа... но это в очередной раз смешнее предыдущего!!! на таких апчхи надо делать, что именно и делаю-апчхииииии!!!!
21:29
serzheo
По ТВ - не транслировать, полный игнор в СМИ.
21:28
Крым наш!
Монте-Кристо (Мститель), радуется бедам на своей земле только власовец и предатель
21:28
Весёлый©
Promesov ___ Аналогичные ощущения. Руфутбла не смотрел уже пару лет, теперь же легче, каждый может выбрать те виды спорта, где еще присутствует спортивный дух, и где пиаром и фальшью не пахнет так отчетливо. Еще до допинг-скандала, "Смотрите НХЛ, играйте в регби".
21:27