Чемпионат мира-2017 по бобслею и скелетону перенесен из Сочи в другое место

Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) приняла решение перенести чемпионат мира-2017 из Сочи в другое место, которое будет определено в ближайшие дни. Чемпионат мира должен был пройти в столице зимних Олимпийских игр-2014 с 13 по 26 февраля 2017 года.

В пресс-релизе на сайте организации говорится:

Исполком IBSF почувствовал, что в эти сложные времена благоразумнее будет не проводить подобный турнир в Сочи. Такое решение было принято по двум причинам:



1. Позволить спортсменам и тренерам всех национальностей сосредоточиться на спорте, а не на обвинениях и дискуссиях – справедливых или нет;



2. Федерация бобслея России приложила колоссальные усилия при подготовке к чемпионату мира, но в нынешнем микроклимате будет почти невозможно оценить работу оргкомитета.



Заявляя это, IBSF просит всех о соблюдении правил fair play и уважении, которое также включает допущение невиновности любых спортсменов, независимо от национальной принадлежности, до тех пор, пока их вина не будет доказана.

Напомним, после публикации второй части доклада независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена о допинговой системе в России и махинациях с допингом, в том числе во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи, сборная Латвии приняла решение бойкотировать чемпионат мира-2017. О возможном бойкоте заявляли также сборные Великобритании, Австрии, Кореи и США. А Немецкая федерация бобслея, скелетона и санного спорта Германии предложила перенести турнир из Сочи в Германию.