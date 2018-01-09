19:54 9 января | БОБСЛЕЙ

CAS записал Воеводу в хоккеисты


Пресс-служба Спортивного арбитражного суда в Лозанне допустила ошибку в официальном пресс-релизе об апелляциях российских спортсменов. Сегодня CAS объявил, что зарегистрировал 42 апелляции российских атлетов, пожизненно отстраненных от участия в Играх. Среди них числится и бобслеист Алексей Воевода, лишенный золотых медалей Сочи-2014 в двойках и четверках. Однако по какой-то причине  качестве видов спорта был указан хоккей. 

Отметим, что из отстраненных спортсменов 8 представляют женский хоккей и ни одного - мужской. 

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