CAS записал Воеводу в хоккеисты

Пресс-служба Спортивного арбитражного суда в Лозанне допустила ошибку в официальном пресс-релизе об апелляциях российских спортсменов. Сегодня CAS объявил, что зарегистрировал 42 апелляции российских атлетов, пожизненно отстраненных от участия в Играх. Среди них числится и бобслеист Алексей Воевода, лишенный золотых медалей Сочи-2014 в двойках и четверках. Однако по какой-то причине качестве видов спорта был указан хоккей.

Отметим, что из отстраненных спортсменов 8 представляют женский хоккей и ни одного - мужской.